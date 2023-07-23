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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ДБР оголосило підозру ексначальнику Одеського ТЦК

ДБР оголосило підозру ексначальнику Одеського ТЦК

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило колишньому очільнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Про це ввечері 22 липня повідомив президент Володимир Зеленський та пресслужба ДБР.

– Сьогодні правоохоронці доповіли мені про ситуацію з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби, – повідомив президент.

Він наголосив, що лише звільненням для Борисова історія не завершиться, а в Україні наразі триває перевірка ТЦК та СП.

– І кожне таке “кабінетне” порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча, – додав президент.

У пресслужбі ДБР підтвердили повідомлення про підозру ексочільнику Одеського військкомату, втім зазначили, що “місцезнаходження підозрюваного уточнюється“.

За повідомленням правоохоронців, колишнього воєнкома Євгена Борисова підозрюють:

  • у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5);
  • у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, що вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407);
  • в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, що вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409) КК України.

Зазначеними санкціями передбачено покарання до 10 років позбавлення волі.

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Фото: Одеський обласний ТЦК та СП

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Одеська область
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