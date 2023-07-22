Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 640 оккупантов и 19 артсистем: новые потери РФ в войне за сутки
За минувшие сутки Силы обороны Украины нанесли немало потерь в живой силе и технике российским оккупантам.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне на 22.07.2023:
- личного состава — около 241 330 (+640) человек ликвидировано,
- танков — 4140 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 8096 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 4629 (+19) ед,
- РСЗО — 693 (+1) ед,
- средств ПВО — 448 (+8) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 310 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3944 (+11) ед,
- крылатых ракет — 1298 ед,
- кораблей / катеров — 18 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7159 (+14) ед,
- специальная техника — 691 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 514-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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