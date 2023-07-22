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Илья Нежигай, редактор ленты

Военная помощь от Германии и Болгарии и массовое производство БпЛА: 514-й день войны

Военная помощь от Германии и Болгарии и массовое производство БпЛА: 514-й день войны
22 июля, 1:12

ВСУ сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом – глава РВА

Вооруженные силы Украины в пятницу сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом, но противник направил еще два на территорию Красногригорьевской громады, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.

— В течение дня над территорией района Силами обороны Украины сбит один вражеский БпЛА. Еще два БпЛА-камикадзе враг направил на территорию Красногригорьевской ТГ, — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что при этом люди не пострадали.

По его словам, в результате действий россиян произошли возгорания, которые были ликвидированы пожарными.

Также к вечеру враг совершил обстрел населенного пункта. Специалисты осматривают места взрывов и уточняют последствия атаки.

В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

22 июля, 0:55

В Кабмине дали старт массовому производству дронов в Украине — Федоров

Эксперимент в части разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и их боевых частей для ВСУ, утвержденный правительством, дает старт массовому производству боеприпасов для БпЛА.

Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Теперь ситуация изменится, — написал Федоров в Telegram.

Он отметил, что принятое правительством постановление на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов к БпЛА, что позволит частным компаниям без труда производить боеприпасы для дронов, а военным — получать качественные и инновационные решения.

Постановление определяет порядок получения статуса производителя боеприпасов для БПЛА и устанавливает четкие требования к компаниям по их производству.

— Это большие возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов… Продолжаем создавать благоприятные условия для развития украинского defence-tech, — подчеркнул вице-премьер.

22 июля, 0:53

Почему Вадим Пристайко лишился должности и кто станет его преемником

Решение об увольнении Вадима Пристайко с должности украинского посла в Британии не объясняли в Офисе президента.

Эксперты считают, что такое кадровое решение Банковой может повлиять на отношения между Украиной и Соединенным Королевством.

Почему был уволен Вадим Пристайко и кто может его заменить — читайте в материале на Фактах ICTV.

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