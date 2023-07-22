Военная помощь от Германии и Болгарии и массовое производство БпЛА: 514-й день войны
ВСУ сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом – глава РВА
Вооруженные силы Украины в пятницу сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом, но противник направил еще два на территорию Красногригорьевской громады, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.
— В течение дня над территорией района Силами обороны Украины сбит один вражеский БпЛА. Еще два БпЛА-камикадзе враг направил на территорию Красногригорьевской ТГ, — написал он в Telegram-канале.
Он отметил, что при этом люди не пострадали.
По его словам, в результате действий россиян произошли возгорания, которые были ликвидированы пожарными.
Также к вечеру враг совершил обстрел населенного пункта. Специалисты осматривают места взрывов и уточняют последствия атаки.
В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.
В Кабмине дали старт массовому производству дронов в Украине — Федоров
Эксперимент в части разработки, производства, закупки и поставки боеприпасов к беспилотным системам и их боевых частей для ВСУ, утвержденный правительством, дает старт массовому производству боеприпасов для БпЛА.
Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
— Сегодня наши воины часто используют самодельные конструкции, чтобы оборудовать дроны гранатами, минами и другими неспециализированными боеприпасами. Теперь ситуация изменится, — написал Федоров в Telegram.
Он отметил, что принятое правительством постановление на государственном уровне признает порядок производства, закупки и поставки боеприпасов к БпЛА, что позволит частным компаниям без труда производить боеприпасы для дронов, а военным — получать качественные и инновационные решения.
Постановление определяет порядок получения статуса производителя боеприпасов для БПЛА и устанавливает четкие требования к компаниям по их производству.
— Это большие возможности для разработки и масштабирования технологических продуктов… Продолжаем создавать благоприятные условия для развития украинского defence-tech, — подчеркнул вице-премьер.
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