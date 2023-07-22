Военная помощь от Германии и Болгарии и массовое производство БпЛА: 514-й день войны

22 июля, 1:12

ВСУ сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом – глава РВА

Вооруженные силы Украины в пятницу сбили вражеский БпЛА над Никопольским районом, но противник направил еще два на территорию Красногригорьевской громады, сообщил глава РВА Евгений Евтушенко.

— В течение дня над территорией района Силами обороны Украины сбит один вражеский БпЛА. Еще два БпЛА-камикадзе враг направил на территорию Красногригорьевской ТГ, — написал он в Telegram-канале.

Он отметил, что при этом люди не пострадали.

По его словам, в результате действий россиян произошли возгорания, которые были ликвидированы пожарными.

Также к вечеру враг совершил обстрел населенного пункта. Специалисты осматривают места взрывов и уточняют последствия атаки.

В пределах других громад района день прошел без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.