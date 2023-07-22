Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 640 окупантів та 19 артсистем: нові втрати РФ у війні за добу
За минулу добу Сили оборони України завдали чимало втрат у живій силі та техніці російським окупантам.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 22.07.2023:
- особового складу ‒ близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4140 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
- артилерійських систем – 4629 (+19) од,
- РСЗВ – 693 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
- літаків – 315 од,
- гелікоптерів – 310 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
- крилатих ракет ‒ 1298 од,
- кораблів /катерів ‒ 18 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 691 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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