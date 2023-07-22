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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 640 окупантів та 19 артсистем: нові втрати РФ у війні за добу

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України завдали чимало втрат у живій силі та техніці російським окупантам.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 22.07.2023:

  • особового складу ‒ близько 241 330 (+640) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4140 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
  • артилерійських систем – 4629 (+19) од,
  • РСЗВ – 693 (+1) од,
  • засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
  • літаків – 315 од,
  • гелікоптерів – 310 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
  • крилатих ракет ‒ 1298 од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
  • спеціальна техніка ‒ 691 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 514-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні
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