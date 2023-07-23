Необхідно для збиття дронів РФ: концерн Rheinmetall передасть ЗСУ нові боєприпаси для Gepard

Машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall вже найближчим часом має передати Збройним силам України 35-міліметрові боєприпаси для зенітних танків Gepard, які постачає Німеччина.

За даними видання Bild, Rheinmetall передасть ЗСУ близько 300 тис. зенітних снарядів, з яких орієнтовно 40 тис. планують надати протягом 2023 року.

У виданні зазначають, для розв’язання проблеми гострої нестачі боєприпасів компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців. Зазвичай цей процес може займати роки.

За інформацією з матеріалу, українським військовим доводиться робити лише по п’ять залпів через нестачу боєприпасів. Проте зазвичай за одну чергу гармати Gepard вистрілюють до 20 снарядів.

Відомо, що в уряду Німеччини не вистачає запасів боєприпасів, необхідних Україні для захисту та збиття російських дронів. Нині не залишилося документації на управління Gepard, оскільки зенітні самохідні установки датуються 1980-ми роками.

Інженери вигадали новий шлях для використання Gepard. Зокрема, вони переробили наявні 35-міліметрові боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати в зенітних установках.

Джерело : Bild

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