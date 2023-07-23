Необхідно для збиття дронів РФ: концерн Rheinmetall передасть ЗСУ нові боєприпаси для Gepard
Машинобудівний та зброєбудівний концерн Rheinmetall вже найближчим часом має передати Збройним силам України 35-міліметрові боєприпаси для зенітних танків Gepard, які постачає Німеччина.
За даними видання Bild, Rheinmetall передасть ЗСУ близько 300 тис. зенітних снарядів, з яких орієнтовно 40 тис. планують надати протягом 2023 року.
У виданні зазначають, для розв’язання проблеми гострої нестачі боєприпасів компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців. Зазвичай цей процес може займати роки.
За інформацією з матеріалу, українським військовим доводиться робити лише по п’ять залпів через нестачу боєприпасів. Проте зазвичай за одну чергу гармати Gepard вистрілюють до 20 снарядів.
Відомо, що в уряду Німеччини не вистачає запасів боєприпасів, необхідних Україні для захисту та збиття російських дронів. Нині не залишилося документації на управління Gepard, оскільки зенітні самохідні установки датуються 1980-ми роками.
Інженери вигадали новий шлях для використання Gepard. Зокрема, вони переробили наявні 35-міліметрові боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати в зенітних установках.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик