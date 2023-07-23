Україна має власні системи ППО середньої дальності дії: Чернєв пояснив, на що вони схожі

Україна має новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності власного виробництва. Ці засоби ППО схожі за характеристиками на американські зенітні ракети середнього радіусу дії HAWK.

Про це заявив заступник очільника Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі інформаційного телемарафону.

– У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T. Я думаю, вони близькі до HAWK, українського розроблення та виробництва, – стверджує народний депутат.

Заступник глави Комітету Ради з питань оборони зазначив, що не називатиме компанії, які розробляють системи протиповітряної оборони. Проте він стверджує, що вони вдало проходять тестування, а ракети вже розроблені.

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