Марта Бондаренко, редактор ленты
В Кропивницком ночью раздавались взрывы: что известно
Этой ночью во время воздушной тревоги в Кропивницком были слышны звуки взрывов.
Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, враг атаковал область ударными дронами. Работала наша противовоздушная оборона.
По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Также нет поврежденных гражданских зданий.
Также взрывы слышали и в Днепропетровской области.
Как сообщают в Воздушных силах, ночью 22 июля россияне атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131. Все беспилотники уничтожены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 514-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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