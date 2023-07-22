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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Кропивницком ночью раздавались взрывы: что известно

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

Этой ночью во время воздушной тревоги в Кропивницком были слышны звуки взрывов.

Как сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, враг атаковал область ударными дронами. Работала наша противовоздушная оборона.

По предварительным данным, погибших и травмированных нет. Также нет поврежденных гражданских зданий.

Также взрывы слышали и в Днепропетровской области.

Как сообщают в Воздушных силах, ночью 22 июля россияне атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131. Все беспилотники уничтожены.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 514-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, вибух у Кропивницькому, Кропивницкий
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