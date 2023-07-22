В Константиновке прогремели взрывы: в ВСУ предупреждали об атаке БпЛА

В Константиновке Краматорского района Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным местных сообществ, в районе Константиновки перед этим раздавались звуки, похожие на полет иранских беспилотников Shahed, выпущенных Россией.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ сообщали, что в Донецкой области существует угроза применения вражеских беспилотников.

Сейчас власти региона не комментировали информацию о взрывах.

Смотреть вживую, где в Украине включили сирены, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 514-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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