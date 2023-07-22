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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зеленский обсудил со Столтенбергом разблокирование зернового коридора

Столтенберг та Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время саммита Организации Североатлантического договора в Вильнюсе и шаги к восстановлению зернового коридора.

О проведении телефонного разговора с генсеком глава государства сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.

— Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита блока, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО, — написал Зеленский.

Президент добавил, что стороны поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.

Также были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора.

17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно – он не уточнил.

Вечером 17 июля, во время обращения, Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.

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Йенс Столтенберг, Война в Украине, Владимир Зеленский, НАТО, Черноморская зерновая инициатива
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