Зеленский обсудил со Столтенбергом разблокирование зернового коридора
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом реализацию договоренностей, достигнутых во время саммита Организации Североатлантического договора в Вильнюсе и шаги к восстановлению зернового коридора.
О проведении телефонного разговора с генсеком глава государства сообщил в своем Telegram-канале в субботу, 22 июля.
— Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Вильнюсского саммита блока, а также дальнейшие действия по интеграции Украины в НАТО, — написал Зеленский.
Президент добавил, что стороны поделились оценками нынешней ситуации в Черном море и рисков, которые она создает для глобальной продовольственной безопасности.
Также были определены первоочередные и будущие шаги, необходимые для разблокирования и устойчивого функционирования черноморского зернового коридора.
17 июля секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие. По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно – он не уточнил.
Вечером 17 июля, во время обращения, Зеленский сказал, что Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик