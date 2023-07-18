Уже без РФ: Зеленский предложил Турции и ООН продлить зерновое соглашение
Украина, ООН и Турция совместно могут обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов.
Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.
Сегодня он направил официальные письма лидеру Турции Эрдогану и генсеку ООН Гутерришу с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате.
— Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше — если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна — это соглашение с Турцией и ООН — остается в силе. Единственное, что сейчас нужно, это его аккуратное выполнение и решительное давление мира на государство-террориста, — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что никто не имеет права разрушать продовольственную безопасность любого народа.
Напомним, что 17 июля, в день завершения действия зернового соглашения, секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет продлевать его действие.
По его словам, РФ якобы “немедленно” вернется к зерновой сделке после того, как “ее условия будут выполнены”. Какие именно — он не уточнил.
Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.Наталья Жуковская