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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зеленський обговорив зі Столтенбергом розблокування зернового коридору

Столтенберг та Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом реалізацію домовленостей, досягнутих під час саміту Організації Північноатлантичного договору у Вільнюсі та кроки до відновлення зернового коридору.

Про проведення телефонної розмови із генсеком глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі у суботу, 22 липня.

– Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту блоку, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО, – написав Зеленський.

Президент додав, що сторони поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки.

Також було визначено першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського зернового коридору.

17 липня секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не продовжуватиме її дію. За його словами, РФ нібито “негайно” повернеться до зернової угоди після того, як “її умови буде виконано”. Які саме – він не уточнив.

Увечері 17 липня, під час звернення, Зеленський сказав, що Україна, ООН і Туреччина спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування суден.

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Єнс Столтенберг, Війна в Україні, Володимир Зеленський, НАТО, Чорноморська зернова ініціатива
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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