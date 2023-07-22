ВСУ поразили скопление оккупантов в Скадовском районе: уничтожены С-300 и склад БпЛА

Украинские военные нанесли удар по скоплению российских оккупантов в Скадовском районе (Херсонская область). Уничтожена живая сила и техника врага.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

– Нашей авиацией и ракетно-артиллерийскими подразделениями поражен сектор сосредоточения живой силы противника в Скадовском районе, – отмечается в сообщении.

Во время ударов удалось уничтожить:

24 оккупанта;

две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300;

три единицы автобронетанковой техники;

склад БпЛА (беспилотников).

Украинские силы противовоздушной обороны нейтрализовали два российских разведывательных беспилотника Орлан-10 и Мерлин.

Кроме того, украинские военные получили подтверждение об уничтожении за предыдущие трое суток боевой работы: 18 оккупантов; еще четырех составляющих ЗРК С-300; двух единиц автомобильной техники, в числе которых командно-штабная машина.

Также уничтожены два склада с боеприпасами врага во временно оккупированных Олешках и Новой Збурьевке.

В течение ночи активность воздушных атак РФ была сравнительно меньше. Через зону ответственности ОК Юг летели три вражеских дрона-камикадзе Shahed-136. Они были уничтожены в небе над Кировоградской областью.

В общей сложности враг в ночь на 22 июля запустил 5 дронов, все уничтожены силами ПВО.

С начала полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали более 241 тыс. российских оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Источник: ОК Юг

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