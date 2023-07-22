ЗСУ вразили скупчення окупантів у Скадовському районі: знищено С-300 і склад БпЛА
Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Скадовському районі (Херсонська область). Знищено живу силу та техніку ворога.
Про це поінформували в Оперативному командуванні Південь.
– Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами уражено сектор зосередження живої сили противника в Скадовському районі, – зазначається в повідомленні.
Під час ударів вдалося знищити:
- 24 окупантів;
- дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300;
- три одиниці автобронетанкової техніки;
- склад БпЛА (безпілотників).
Українські сили протиповітряної оборони нейтралізували два російські розвідувальні безпілотники Орлан-10 і Мерлін.
Крім того, українські військові отримали підтвердження про знищення за попередні три доби бойової роботи: 18 окупантів; ще чотирьох складових ЗРК С-300; двох одиниць автомобільної техніки, серед яких командно-штабна машина.
Також знищено два склади з боєприпасами ворога в тимчасово окупованих Олешках та Новій Збур’ївці.
Протягом ночі активність повітряних атак РФ була порівняно меншою. Через зону відповідальності ОК Південь летіли три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були знищені в небі Кіровоградщини.
Загалом ворог у ніч на 22 липня запустив 5 дронів, усі знищені силами ППО.
Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували більш ніж 241 тис. російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.
Джерело: ОК Південь