ЗСУ вразили скупчення окупантів у Скадовському районі: знищено С-300 і склад БпЛА

Українські військові завдали удару по скупченню російських окупантів у Скадовському районі (Херсонська область). Знищено живу силу та техніку ворога.

Про це поінформували в Оперативному командуванні Південь.

– Нашою авіацією та ракетно-артилерійськими підрозділами уражено сектор зосередження живої сили противника в Скадовському районі, – зазначається в повідомленні.

Під час ударів вдалося знищити:

24 окупантів;

дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-300;

три одиниці автобронетанкової техніки;

склад БпЛА (безпілотників).

Українські сили протиповітряної оборони нейтралізували два російські розвідувальні безпілотники Орлан-10 і Мерлін.

Крім того, українські військові отримали підтвердження про знищення за попередні три доби бойової роботи: 18 окупантів; ще чотирьох складових ЗРК С-300; двох одиниць автомобільної техніки, серед яких командно-штабна машина.

Також знищено два склади з боєприпасами ворога в тимчасово окупованих Олешках та Новій Збур’ївці.

Протягом ночі активність повітряних атак РФ була порівняно меншою. Через зону відповідальності ОК Південь летіли три ворожі дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були знищені в небі Кіровоградщини.

Загалом ворог у ніч на 22 липня запустив 5 дронів, усі знищені силами ППО.

Від початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували більш ніж 241 тис. російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОК Південь

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.