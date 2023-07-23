Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ

У России есть две задачи, или искалечить детей на территории Украины, или похитить их и вырастить из них врагов Украины. Все это является очевидным геноцидом.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

— Я на прошлой неделе встречалась с около десятком семей, которым удалось вернуть детей из депортации, именно из РФ, а частично из оккупированного Крыма. И то, что рассказывают дети, это правда страшно. То есть им сразу навязывали мнение, как только они приезжали, и коллективно, и в индивидуальных беседах о том, что Украины не существует, ее никогда не существовало. Вы виноваты в этой войне, это вы спровоцировали, это вы убиваете людей.

Соответственно они навязывают детям очень сильное чувство вины, они наказывают детей за слова “Слава Украине!”, детей били палками, их закрывали в изоляторе, им не позволяли выходить на улицу и общаться с другими детьми. Иногда даже лишали их еды на день, — рассказывает она.

Герасимчук отметила, что РФ держится за детей зубами и постоянно их перемещает. Страна-агрессор очень сильно настраивает маленьких украинцев против своей страны, против своих собственных биологических семей.

Также она напомнила историю семьи военнослужащих, которые были в плену РФ, и которых смогли вернуть в Украину. А также об их 6-летней дочери Анне Марии, которую также удалось спасти из оккупированной части Украины:

— Меньше года ребенок находился под контролем российского давления и сейчас она, видя абсолютно любящих родителей, которые обожают свою малышку, она постоянно спрашивает: “А вы меня точно любите?” Например, рассказал мне мальчик Виталий, которого удалось вернуть из лагерей, в которых он находился 8 месяцев, он рассказал, что когда его отправляли из херсонского порта, весь порт был в украинских детях, это были тысячи украинских детей. Ситуация очень тяжелая. И то, что мы владеем данными немножко больше, чем 19,5 тыс. (депортированных, — Ред.) детей — это просто еще капля в море, — добавляет Герасимчук.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.