Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ

Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Фото: Depositphotos

У России есть две задачи, или искалечить детей на территории Украины, или похитить их и вырастить из них врагов Украины. Все это является очевидным геноцидом.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщила уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

— Я на прошлой неделе встречалась с около десятком семей, которым удалось вернуть детей из депортации, именно из РФ, а частично из оккупированного Крыма. И то, что рассказывают дети, это правда страшно. То есть им сразу навязывали мнение, как только они приезжали, и коллективно, и в индивидуальных беседах о том, что Украины не существует, ее никогда не существовало. Вы виноваты в этой войне, это вы спровоцировали, это вы убиваете людей.

Соответственно они навязывают детям очень сильное чувство вины, они наказывают детей за слова “Слава Украине!”, детей били палками, их закрывали в изоляторе, им не позволяли выходить на улицу и общаться с другими детьми. Иногда даже лишали их еды на день, — рассказывает она.

Герасимчук отметила, что РФ держится за детей зубами и постоянно их перемещает. Страна-агрессор очень сильно настраивает маленьких украинцев против своей страны, против своих собственных биологических семей.

Читайте также
Список 31 и самолет в Ростове: как оккупанты вывозят детей с Донбасса в Россию
діти

Также она напомнила историю семьи военнослужащих, которые были в плену РФ, и которых смогли вернуть в Украину. А также об их 6-летней дочери Анне Марии, которую также удалось спасти из оккупированной части Украины:

— Меньше года ребенок находился под контролем российского давления и сейчас она, видя абсолютно любящих родителей, которые обожают свою малышку, она постоянно спрашивает: “А вы меня точно любите?”

Например, рассказал мне мальчик Виталий, которого удалось вернуть из лагерей, в которых он находился 8 месяцев, он рассказал, что когда его отправляли из херсонского порта, весь порт был в украинских детях, это были тысячи украинских детей. Ситуация очень тяжелая. И то, что мы владеем данными немножко больше, чем 19,5 тыс. (депортированных, — Ред.) детей — это просто еще капля в море, — добавляет Герасимчук.

Война в Украине, Військові злочини, Депортация, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Новая волна репрессий. Оккупанты угрожают гражданским за украинскую музыку в телефоне
Іван Федоров
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Украина получит F-16, но поставки истребителей займут несколько месяцев — Блинкен
F-16
У них ничего не получится. Череватый подтвердил попытки оккупантов создать буферную зону вокруг Луганщины
ЗСУ на фронті
Грабят местных: на Запорожье оккупанты локомотивами вывозят зерно
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Били палками за “Слава Украине!” и оставляли без еды: как украинские дети “отдыхают” в лагерях РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь