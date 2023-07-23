Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
У Росії є дві задачі, або скалічити дітей на території України, або викрасти їх та виростити з них ворогів України. Все це є очевидним геноцидом.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.
– Я минулого тижня зустрічалася з близько десятком родин, яким вдалося повернути дітей з депортації, саме з РФ, а частково з окупованого Криму. І те, що розповідають діти, це правда страшно. Тобто їм одразу нав’язували думку, як тільки вони приїжджали, і колективно, і в індивідуальних бесідах про те, що України не існує, її ніколи не існувало. Ви винні у цій війні, це ви спровокували, це ви вбиваєте людей.
Відповідно вони навязують дітям дуже сильне почуття провини, вони карають дітей за слова “Слава Україні!”, дітей били палицями, їх закривали в ізоляторі, їм не дозволяли виходити на вулицю та спілкуватися з іншими дітьми. Інколи навіть позбавляли їх їжі на день, – розповідає вона.
Герасимчук зазначила, що РФ тримається за дітей зубами та постійно їх переміщує. Країна-агресор дуже сильно налаштовує малечу проти України, проти своїх власних біологічних родин.
Також вона нагадала історію родини військовослужбовців, які були у полоні РФ, та яких змогли повернути в Україну. А також про їх 6-річну дочку Анну Марію, яку також вдалося врятувати з окупованої частини України:
– Менше року дитина перебувала під контролем російського тиску і зараз вона, бачачи абсолютно люблячих батьків, які обожнюють свою малу, вона постійно запитує: “А ви мене точно любите?”
Наприклад, розповів мені хлопчик Віталій, якого вдалося повернути з таборів, в яких він перебував 8 місяців, він розповів, що коли його відправляли з херсонського порту, весь порт був в українських дітях, це були тисячі українських дітей. Ситуація дуже важка. І те, що ми володіємо даними трошки більше, ніж 19,5 тис. (депортованих, – Ред.) дітей – це просто ще капля у морі, – додає Герасимчук.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик