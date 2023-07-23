Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ

У Росії є дві задачі, або скалічити дітей на території України, або викрасти їх та виростити з них ворогів України. Все це є очевидним геноцидом.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

– Я минулого тижня зустрічалася з близько десятком родин, яким вдалося повернути дітей з депортації, саме з РФ, а частково з окупованого Криму. І те, що розповідають діти, це правда страшно. Тобто їм одразу нав’язували думку, як тільки вони приїжджали, і колективно, і в індивідуальних бесідах про те, що України не існує, її ніколи не існувало. Ви винні у цій війні, це ви спровокували, це ви вбиваєте людей.

Відповідно вони навязують дітям дуже сильне почуття провини, вони карають дітей за слова “Слава Україні!”, дітей били палицями, їх закривали в ізоляторі, їм не дозволяли виходити на вулицю та спілкуватися з іншими дітьми. Інколи навіть позбавляли їх їжі на день, – розповідає вона.

Герасимчук зазначила, що РФ тримається за дітей зубами та постійно їх переміщує. Країна-агресор дуже сильно налаштовує малечу проти України, проти своїх власних біологічних родин.

Також вона нагадала історію родини військовослужбовців, які були у полоні РФ, та яких змогли повернути в Україну. А також про їх 6-річну дочку Анну Марію, яку також вдалося врятувати з окупованої частини України:

– Менше року дитина перебувала під контролем російського тиску і зараз вона, бачачи абсолютно люблячих батьків, які обожнюють свою малу, вона постійно запитує: “А ви мене точно любите?” Наприклад, розповів мені хлопчик Віталій, якого вдалося повернути з таборів, в яких він перебував 8 місяців, він розповів, що коли його відправляли з херсонського порту, весь порт був в українських дітях, це були тисячі українських дітей. Ситуація дуже важка. І те, що ми володіємо даними трошки більше, ніж 19,5 тис. (депортованих, – Ред.) дітей – це просто ще капля у морі, – додає Герасимчук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.