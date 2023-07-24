Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний раскритиковал очередное проявление сананинской злобы, то есть “русского мира”, в результате которого разрушен Спасо-Преображенский собор в Одессе.
Разрушенное из-за российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило список украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ, процитировал слова Епифания архиерей ПЦУ Евстратий Зоря.
Одесская епархия УПЦ Московского патриархата осудила российские ракетные удары по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе, назвав атаку террористическим актом.
В то же время митрополит УПЦ МП Онуфрий в обращении к Одесской епархии отметил, что с глубокой печалью воспринял известие об очередной вражеской атаке. Он утверждает, что тот, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя, а также призвал к терпению.
— Смирим свой гнев, не давая ему превратиться в слепую ненависть, — утверждает Онуфрий.
После ракетной атаки РФ напротив Спасо-Преображенского собора в Одессе, по которому ударили российские террористы, провели богослужение. Однако там вспыхнули скандалы.
Одна из местных жительниц, которая пришла к собору, отметила, что его верующие молятся “русскому миру”. Возле разрушенного церковного сооружения начался громкий спор после того, как женщина произнесла эти слова.
В Министерстве обороны Украины считают, что российские оккупанты намеренно использовали неточные ракеты для ночной атаки на Одессу. Это объясняют тем, что РФ атакует неизбирательным оружием большой мощности.
В частности, ракета Х-22 имеет 50% шансов достичь цели, однако возможны отклонения на расстоянии до 300 м. Это может свидетельствовать о том, что если Х-22 прошлой ночью целились в военные или другие объекты в Одессе, то они могли ударить по ним только случайно.
Представители Министерства обороны обратили внимание, что московские наемники, которые отдавали приказ об атаке по Одессе и запускали ракеты, прекрасно понимали этот факт.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик