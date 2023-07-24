Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе

Спасо-Преображенський собор в Одесі
Фото: Офис президента

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний раскритиковал очередное проявление сананинской злобы, то есть “русского мира”, в результате которого разрушен Спасо-Преображенский собор в Одессе.

Разрушенное из-за российской атаки духовное и архитектурное украшение южной жемчужины Украины пополнило список украинских храмов, уничтоженных или поврежденных в результате агрессии РФ, процитировал слова Епифания архиерей ПЦУ Евстратий Зоря.

Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе

Одесская епархия УПЦ Московского патриархата осудила российские ракетные удары по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе, назвав атаку террористическим актом.

В то же время митрополит УПЦ МП Онуфрий в обращении к Одесской епархии отметил, что с глубокой печалью воспринял известие об очередной вражеской атаке. Он утверждает, что тот, кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя, а также призвал к терпению.

— Смирим свой гнев, не давая ему превратиться в слепую ненависть, — утверждает Онуфрий.

После ракетной атаки РФ напротив Спасо-Преображенского собора в Одессе, по которому ударили российские террористы, провели богослужение. Однако там вспыхнули скандалы.

Одна из местных жительниц, которая пришла к собору, отметила, что его верующие молятся “русскому миру”. Возле разрушенного церковного сооружения начался громкий спор после того, как женщина произнесла эти слова.

В Министерстве обороны Украины считают, что российские оккупанты намеренно использовали неточные ракеты для ночной атаки на Одессу. Это объясняют тем, что РФ атакует неизбирательным оружием большой мощности.

В частности, ракета Х-22 имеет 50% шансов достичь цели, однако возможны отклонения на расстоянии до 300 м. Это может свидетельствовать о том, что если Х-22 прошлой ночью целились в военные или другие объекты в Одессе, то они могли ударить по ним только случайно.

Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе

Представители Министерства обороны обратили внимание, что московские наемники, которые отдавали приказ об атаке по Одессе и запускали ракеты, прекрасно понимали этот факт.

Читайте также
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Одеса 23 липня 2023

Война в Украине, Московський патріархат, Одесса, Одесская область, Православна церква України, Ракетные удары России, ракетний удар, УПЦ МП
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Война в Украине может закончиться следующим летом: Резников озвучил прогноз
Резніков
Притула продал карту Буданова с разделенной РФ за 14 млн: куда направят деньги
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Обстрел Одрадокаменки и последствия атаки РФ по Одессе: 516-й день войны
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Громко на Сумщине: в городе раздаются взрывы
Вибух
В Одессе мужчина сорвал флаг Украины и сломал флагшток
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Проявление сатанинской злобы: ПЦУ, Московский патриархат и Минобороны об атаке РФ по собору в Одессе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь