Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций

Политики и дипломаты в ЕС, США, Великобритании и Молдове осудили очередной ракетный удар РФ по Одессе ночью 23 июля, в результате которого пострадало в частности 25 памятников архитектуры, погиб один человек, еще 22 ранены.

Факты ICTV собрали реакцию мировых лидеров, а также международных организаций в соцсетях на очередной удар страны-агрессора по Одессе.

Евросоюз

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал массированный удар по Одессе очередным военным преступлением РФ, которая разрушила объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Спасо-Преображенский кафедральный собор.

— Непрерывный российский ракетный террор против Одессы, охраняемой ЮНЕСКО, является еще одним военным преступлением Кремля, который разрушил также главный православный собор — объект всемирного наследия. Россия уже нанесла ущерб сотням культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину, — написал Боррель в Twitter.

США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что РФ продолжает атаковать объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и порты, которые важны для продовольственной безопасности всего мира.

— Здесь неоправданная война против Украины и ее народа вызывает ужасные последствия. Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые терминалы снова должны дать понять, что это имеет значение везде, — написала она.

Великобритания

Посол Великобритании Мелинда Симмонс также отметила, что в центре Одессы, который пострадал от российских ракет, не было ни одного военного объекта.

— Просто красивый украинский город, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его обстреливают из-за того, что там расположены порты, через которые экспортируют жизненно важные продукты питания по всему миру, — написала Симмонс.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду призналась, что ей больно наблюдать за разрушением Одессы — города, который дорог многим молдаванам.

— Мы осуждаем постоянные воздушные удары России по мирным городам, жилым кварталам и историческому центру, который находится под защитой ЮНЕСКО. Наши сердца и мысли с Украиной, — подчеркнула она в Twitter.

ООН

В Управлении ООН по координации гуманитарных дел говорят, что удар по жителям Одессы и гражданской инфраструктуре города — прямое нарушение международного законодательства.

— Сегодня жители Одессы снова проснулись от звуков взрывов. Удары пришлись на исторический центр города, повредив жилые дома, кафедральный собор, а также привели к гибели и ранениям мирных жителей. Международное гуманитарное право четко определяет: гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью! — говорится в сообщении.

Фото: Одеська міськрада

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