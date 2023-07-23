Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Время работы военкоматов продлят — Шмыгаль
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций

Одеса 23 липня 2023

Политики и дипломаты в ЕС, США, Великобритании и Молдове осудили очередной ракетный удар РФ по Одессе ночью 23 июля, в результате которого пострадало в частности 25 памятников архитектуры, погиб один человек, еще 22 ранены.

Факты ICTV собрали реакцию мировых лидеров, а также международных организаций в соцсетях на очередной удар страны-агрессора по Одессе.

Читайте также
Обстрел Одессы: раненый в грудь 17-летний юноша – в стабильно тяжелом состоянии
Постраждалі від обстрілу Одеси 23 липня 2023

Евросоюз

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель назвал массированный удар по Одессе очередным военным преступлением РФ, которая разрушила объект всемирного наследия ЮНЕСКО — Спасо-Преображенский кафедральный собор.

— Непрерывный российский ракетный террор против Одессы, охраняемой ЮНЕСКО, является еще одним военным преступлением Кремля, который разрушил также главный православный собор — объект всемирного наследия. Россия уже нанесла ущерб сотням культурных объектов, пытаясь уничтожить Украину, — написал Боррель в Twitter.

США

Посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что РФ продолжает атаковать объекты всемирного наследия ЮНЕСКО и порты, которые важны для продовольственной безопасности всего мира.

— Здесь неоправданная война против Украины и ее народа вызывает ужасные последствия. Разрушенный собор, разрушенные дома и сожженные зерновые терминалы снова должны дать понять, что это имеет значение везде, — написала она.

Великобритания

Посол Великобритании Мелинда Симмонс также отметила, что в центре Одессы, который пострадал от российских ракет, не было ни одного военного объекта.

— Просто красивый украинский город, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его обстреливают из-за того, что там расположены порты, через которые экспортируют жизненно важные продукты питания по всему миру, — написала Симмонс.

Молдова

Президент Молдовы Майя Санду призналась, что ей больно наблюдать за разрушением Одессы — города, который дорог многим молдаванам.

— Мы осуждаем постоянные воздушные удары России по мирным городам, жилым кварталам и историческому центру, который находится под защитой ЮНЕСКО. Наши сердца и мысли с Украиной, — подчеркнула она в Twitter.

ООН

В Управлении ООН по координации гуманитарных дел говорят, что удар по жителям Одессы и гражданской инфраструктуре города — прямое нарушение международного законодательства.

— Сегодня жители Одессы снова проснулись от звуков взрывов. Удары пришлись на исторический центр города, повредив жилые дома, кафедральный собор, а также привели к гибели и ранениям мирных жителей. Международное гуманитарное право четко определяет: гражданское население и гражданская инфраструктура не являются целью! — говорится в сообщении.

Читайте также
Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников — результат обстрела Одессы
Обстріл Одеси 23 липня 2023

Фото: Одеська міськрада

Война в Украине, Жозеп Боррель, Новости Одессы, Одесса, Ракетные удары России, Російська агресія, США-Велика Британія, США-Украина, Україна-Молдова, ЮНЕСКО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ модернизирует старые ракеты и увеличивает производство новых – ГУР
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Обстрел Одессы: раненый в грудь 17-летний юноша – в стабильно тяжелом состоянии
Постраждалі від обстрілу Одеси 23 липня 2023
Российская разведка изучает состояние объектов энергетической инфраструктуры Украины – Скибицкий
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Повреждено более 40 зданий, в том числе 25 памятников — результат обстрела Одессы
Обстріл Одеси 23 липня 2023
Оккупанты ударили кассетными боеприпасами: в Часовом Яру сгорел дворец культуры
Обстріл Часового Яру 23 липня 2023
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:00 (23.07.2023)
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (23.07.2023)
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.07.2023)
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (23.07.2023)
Удар по объктам ЮНЕСКО в Одессе: реакция мировых политиков, дипломатов и организаций
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь