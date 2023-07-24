Вияв сатанинської злоби: ПЦУ, Московський патріархат і Міноборони про атаку РФ по собору в Одесі

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній розкритикував черговий вияв сатанинської злоби, тобто “русского міра”, внаслідок якого зруйновано Спасо-Преображенський собор в Одесі.

Зруйнована через російську атаку духовна та архітектурна окраса південної перлини України поповнила список українських храмів, знищених чи пошкоджених внаслідок агресії РФ, процитував слова Епіфанія архієрей ПЦУ Євстратій Зоря.

Одеська єпархія УПЦ Московського патріархату засудила російські ракетні удари по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі, назвавши атаку терористичним актом.

Водночас митрополит УПЦ МП Онуфрій у зверненні до Одеської єпархії зазначив, що з глибоким сумом сприйняв звістку про чергову ворожу атаку. Він стверджує, що той, хто цілиться в небо, влучає врешті-решт у самого себе, а також закликав до терпіння.

– Смиримо свій гнів, не даючи йому перетворитися на сліпу ненависть, – стверджує Онуфрій.

Після ракетної атаки РФ навпроти Спасо-Преображенського собору в Одесі, по якому вдарили російські терористи, провели богослужіння. Проте там спалахнули скандали.

Одна з місцевих жительок, яка прийшла до собору, наголосила, що його віряни моляться “русскому міру”. Біля зруйнованої церковної споруди почалася гучна суперечка після того, як жінка вимовила ці слова.

У Міністерстві оборони України вважають, що російські окупанти навмисно використовували неточні ракети для нічної атаки на Одесу. Це пояснюють тим, що РФ атакує невибірковою зброєю великої потужності.

Зокрема, ракета Х-22 має 50% шансів досягти цілі, проте можливі відхилення на відстані до 300 м. Це може свідчити про те, що якщо Х-22 минулої ночі цілили військові чи інші об’єкти в Одесі, то вони могли вдарити по них лише випадково.

Представники Міністерства оборони звернули увагу, що московські найманці, які віддавали наказ про атаку по Одесі та запускали ракети, прекрасно розуміли цей факт.

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