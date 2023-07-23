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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Жестоко пытали местных: СБУ разоблачила 31 коллаборанта на Херсонщине

Жестоко пытали местных: СБУ разоблачила 31 коллаборанта на Херсонщине
Фото: СБУ

СБУ в результате следственных действий установила личности еще 31 пособника, которые вступили в созданное агрессором “главное управление МВД Херсонской области РФ” на временно захваченной части региона. Там их назначили в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции РФ.

Об этом пишет СБУ.

— Подбор “кадров” осуществляли под кураторством кадровых сотрудников ФСБ. Находясь на “должностях”, коллаборационисты участвовали в карательных мероприятиях, которые рашисты проводили против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества, — говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что приспешники оккупантов бросали местных жителей в российские пыточные, обустроенные во временно захваченных зданиях.

В застенках к людям применяли жестокие пытки, во время которых их пытались склонить к сотрудничеству.

Также коллаборанты применяли репрессии для запугивания мирных жителей и обеспечения их “явки” на фейковый референдум о “присоединении” региона к РФ.

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Им было сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (Коллаборационистская деятельность).

Сейчас злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной части Юга Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения коллаборационистов к ответственности. Им грозит справедливое наказание.

СБУ
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