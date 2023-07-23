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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Жорстоко катували місцевих: СБУ викрила 31 колаборанта на Херсонщині

Жорстоко катували місцевих: СБУ викрила 31 колаборанта на Херсонщині
Фото: СБУ

СБУ у результаті слідчих дій встановила особи ще 31 ворожого поплічника, які вступили до створеного агресором “головного управління МВС Херсонської області РФ” на тимчасово захопленій частині регіону. Там їх призначили до складу Новокаховського та Олешківського підрозділів окупаційної поліції РФ.

Про це пише СБУ.

– Підбір “кадрів”  здійснювали під кураторством кадрових співробітників ФСБ. Перебуваючи на “посадах”, колаборанти брали участь у каральних заходах, які рашисти проводили проти учасників руху опору в регіоні. Свої злочинні дії фігуранти супроводжували масовим викраденням людей і розграбуванням їхнього приватного майна, – йдеться у повідомленні.

Відомство інформує, що було зафіксовано факти ув’язнення місцевих жителів до російських катівень, облаштованих у тимчасово захоплених будівлях.

У застінках до людей застосовували жорстокі тортури, таким чином намагаючись схилити потерпілих до співпраці.

Також викриті колаборанти застосовували репресії для залякування мирних жителів та забезпечення їхньої “явки” на фейковому референдумі щодо “приєднання” регіону до РФ.

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Їм було повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність).

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя на тимчасово окупованій частині Півдня України. Тривають комплексні заходи для притягнення колаборантів до відповідальності. Їм загрожує справедливе покарання.

СБУ
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