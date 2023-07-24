Коллаборанты на временно оккупированных территориях массово берут отпуска, опасаясь репрессий Кремля — ЦНС
Недавние аресты террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборационистов в так называемых “администрациях” на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В последние дни среди гауляйтеров распространяется практика взятия “отпусков” по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс “кадровых чисток”. В это время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в Россию.
– Такая неопределенность в отдельных случаях уже привела к фактическому блокированию работы оккупационных администраций, – отмечают в ЦНС.
Напомним, 21 июля стало известно, что в Москве был задержан экс-главарь так называемой “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), за призывы к экстремизму в интернете. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 18 сентября.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что арест бывшего российского офицера и главаря боевиков “ДНР” Игоря Гиркина может свидетельствовать о смещении баланса сил в Кремле, в ущерб ФСБ, в которой он служил.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик