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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Коллаборанты на временно оккупированных территориях массово берут отпуска, опасаясь репрессий Кремля — ЦНС

Донецька область
Фото: УНИАН

Недавние аресты террористов Игоря Гиркина (Стрелкова) и Павла Губарева повлияли на общие настроения коллаборационистов в так называемых “администрациях” на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В последние дни среди гауляйтеров распространяется практика взятия “отпусков” по состоянию здоровья, чтобы отсидеть дома процесс “кадровых чисток”. В это время большая часть кремлевских кураторов вообще отбыла в Россию.

– Такая неопределенность в отдельных случаях уже привела к фактическому блокированию работы оккупационных администраций, – отмечают в ЦНС.

Напомним, 21 июля стало известно, что в Москве был задержан экс-главарь так называемой “ДНР” Игорь Гиркин (Стрелков), за призывы к экстремизму в интернете. Суд отправил его в СИЗО на два месяца, до 18 сентября.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что арест бывшего российского офицера и главаря боевиков “ДНР” Игоря Гиркина может свидетельствовать о смещении баланса сил в Кремле, в ущерб ФСБ, в которой он служил.

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Война в Украине, Донецкая область, ЛДНР, Російська агресія
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