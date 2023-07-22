Арешт Гіркіна може свідчити про зміщення балансу сил у Кремлі – ISW

Арешт колишнього російського офіцера і ватажка бойовиків “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) може свідчити про зміщення балансу сил у Кремлі, на шкоду ФСБ, в якій служив Гіркін.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Гіркін перебуватиме під вартою до 18 вересня за обвинуваченням в екстремізмі. У суді він намагався запевнити, що не збирається тікати, оскільки щодо нього є вирок Гаазького трибуналу. Але суд послався на його зв’язки в правоохоронних органах і тому заарештував.

Адвокат Гіркіна каже, що його підзахисного правоохоронні органи переслідують за публікації в Telegram від 25 травня 2023 року, у яких нібито обговорювали проблему відсутності виплат військовослужбовцям 105-го і 107-го повітрянодесантних полків (ВДВ).

Але, згідно із судовими документами, справу проти Гіркіна було порушено 18 липня. Тоді він опублікував кілька різких висловлювань на адресу Володимира Путіна. Хоча і до 18 липня Гіркін критикував російського президента.

Деякі джерела стверджували, що арешт Гіркіна стався через його конфлікт з одним із членів його ж Клубу розсерджених патріотів щодо угруповання найманців Вагнера. Інші кажуть, що причиною арешту могли стати скарги Вагнера на Гіркіна.

Одне з джерел стверджувало, що арешт пов’язаний із переслідуванням російських “патріотів”, нелояльних до Путіна.

Російські джерела стверджують, що арешт Гіркіна – це тиск Кремля на окремих високопоставлених ультранаціоналістів після збройного бунту власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина 24 червня.

Також у мережі поширили документ нібито від спецслужб, у якому Кремль вимагає “вжити репресивних заходів щодо неосудних, зокрема Стрєлкова-Гіркіна”.

Слідчий комітет РФ, який і затримав Гіркіна, є структурою, підпорядкованою Путіну.

Раніше неодноразово повідомлялося, що кремлівські групи почали боротьбу за контроль над російським інформаційним простором і що перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко намагався підірвати пропагандистку Маргариту Симоньян.

Джерело : ISW

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