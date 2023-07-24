Новая волна репрессий. Оккупанты угрожают гражданским за украинскую музыку в телефоне
Российские военные перешли на новый этап репрессий в отношении украинцев на временно оккупированных территориях — они проверяют телефоны на наличие украинской музыки.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
— Оккупанты уже не знают, какой террор оказывать, чтобы прекратить сопротивление на захваченных территориях, — сказал Федоров.
Мэр сообщил, что ранее оккупанты в телефонах украинцев искали доказательства сотрудничества с Силами сопротивления, затем смотрели переписку в мессенджерах, чтобы найти к чему придраться и обвинить в “терроризме”.
А сейчас, по словам Федорова, российские военные подробно изучают фото и музыку.
— Заставляют удалять даже архивные снимки с украинским флагом и угрожают за украинские песни, которые называют “нацистскими”, — пояснил он.
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик