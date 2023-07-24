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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Новая волна репрессий. Оккупанты угрожают гражданским за украинскую музыку в телефоне

Іван Федоров
Фото: УНИАН

Российские военные перешли на новый этап репрессий в отношении украинцев на временно оккупированных территориях — они проверяют телефоны на наличие украинской музыки.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

— Оккупанты уже не знают, какой террор оказывать, чтобы прекратить сопротивление на захваченных территориях, — сказал Федоров.

Мэр сообщил, что ранее оккупанты в телефонах украинцев искали доказательства сотрудничества с Силами сопротивления, затем смотрели переписку в мессенджерах, чтобы найти к чему придраться и обвинить в “терроризме”.

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А сейчас, по словам Федорова, российские военные подробно изучают фото и музыку.

— Заставляют удалять даже архивные снимки с украинским флагом и угрожают за украинские песни, которые называют “нацистскими”, — пояснил он.

Іван Федоров, Война в Украине, Мелітополь
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