Терориста Гіркіна затримали у Москві – ЗМІ

Ексватажка “ДНР” Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) затримали у Москві. У нього вдома триває обшук.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву дружини Гіркіна.

Жінка стверджує, що поки її не було вдома, вдень до них приїхали представники Слідчого комітету РФ і нібито вивезли Гіркіна у “невідомому напрямку”. Тепер на зв’язок він не виходить.

– Від друзів мені вдалося з’ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм), – написала Мирослава Регінська.

Як пишуть росЗМІ, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Ігор Гіркін (Стрєлков) – колишній “міністр оборони” терористичної організації “ДНР”.

Він проходить як обвинувачений у справі про збиття літака рейсу MH17. У 2019 році Нідерланди оголосили його у міжнародний розшук.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету та територіальної цілісності України, тортури та навмисні вбивства.

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