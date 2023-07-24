Колаборанти на тимчасово окупованих територіях масово беруть відпустки, побоюючись репресій Кремля – ЦНС

Нещодавні арешти терористів Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів у так званих “адміністраціях” на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Останніми днями серед гауляйтерів поширюється практика взяття “відпусток” за станом здоров’я, аби відсидіти вдома процес “кадрових чисток”. У цей час велика частина кремлівських кураторів взагалі відбула до Росії.

– Така невизначеність в окремих випадках вже призвела до фактичного блокування роботи окупаційних адміністрацій, – зазначають у ЦНС.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що у Москві був затриманий ексватажок так званої “ДНР” Ігор Гіркін (Стрєлков), за заклики до екстремізму в інтернеті. Суд відправив його у СІЗО на два місяці, до 18 вересня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що арешт колишнього російського офіцера і ватажка бойовиків “ДНР” Ігоря Гіркіна може свідчити про зміщення балансу сил у Кремлі, на шкоду ФСБ, в якій він служив.

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