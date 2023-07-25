Напоминает символику Москвы и области: Киевщина планирует изменить герб и флаг

В Киевской области планируют изменить герб и флаг, чтобы они не напоминали символику российской столицы и Московской области.

Об этом в Facebook сообщил глава Киевской ОГА Руслан Кравченко.

— Официальная символика Киевщины должна быть изменена! Сегодня презентовали депутатам Киевского облсовета, руководителям громад и мэрам городов первые наработки геральдистов нового герба и флага области. Далее — будет широкое обсуждение в громадах, — написал он.

Отмечается, что с 1999 года на гербе Киевщины изображен Юрий Змееборец, который напоминает Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы.

Кравченко отметил, что с начала полномасштабной войны в Украине встал вопрос об изменении символики. Она должна соответствовать украинской истории, культурным ценностям, учитывать социально-экономические особенности и традиции региона.

По инициативе Киевской ОВА была проведена геральдическая экспертиза официальной символики области.

Была сформирована рабочая группа из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков, геральдистов. Работу группы координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко.

Отмечается, что все наработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории НАНУ. Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел. Ведь именно ангел, который молится за Киевщину, ее жителей и стоит на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли по меньшей мере с 1416 года.

Герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

Вариантов флага четыре — герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых: синий, белый и пурпурный.

Глава ОВА уверяет, что на реализацию проекта не было потрачено ни копейки из областного бюджета.

— Новая символика будет подробно обсуждаться в громадах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета.

Убежден, что это должно быть взвешенное компромиссное решение, которое прежде всего воспримут жители Киевщины. Уверен, что уже вскоре Киевщина будет иметь свою, ни на кого не похожую символику — новый герб и флаг, с которыми будем праздновать победу! — добавил он.

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