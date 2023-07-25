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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Нагадує символіку Москви та області: Київщина планує змінити герб та прапор

Нагадує символіку Москви та області: Київщина планує змінити герб та прапор

У Київській області планують змінити герб та прапор, аби вони не нагадували символіку російської столиці та Московської області.

Про це у Facebook повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

– Офіційна символіка Київщини має бути змінена! Сьогодні презентували депутатам Київської облради, керівникам громад та мерам міст перші напрацювання геральдистів нового герба та прапора області. Далі – буде широке обговорення в громадах, – написав він.

Зазначається, що з 1999 року на гербі Київщини зображений Юрій Змієборець, який копіює і нагадує Георгія Побідоносця на гербі Московської області та Москви.

 

Герб Київщини (зліва) та герб Московської області

Кравченко зауважив, що від початку повномасштабної війни в Україні постало питання про зміну символіки. Вона повинна відповідати українській історії, культурним цінностям, враховувати соціально-економічні особливості й традиції регіону.

За ініціативою Київської ОВА було проведено геральдичну експертизу офіційної символіки області.

Було сформовано робочу групу з представників обладміністрації, облради, науковців, істориків, геральдистів. Роботу групи координував заслужений художник та геральдист Олексій Руденко.

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Наголошується, що всі напрацювання нового герба та прапора пройшли експертизу Інституту історії НАНУ. Фахівці запропонували, щоб в основі герба Київщини був зображений янгол. Адже саме янгол, який молиться за Київщину, її мешканців і стоїть на захисті, зафіксований в історичних документах на гербі Київської землі щонайменше з 1416 року.

Нагадує символіку Москви та області: Київщина планує змінити герб та прапор

Фото: Руслан Кравченко

Герб із янголом зображали і на великих державних печатках Великого князівства Литовського.

Варіантів прапора чотири – герб із зображенням ангела на різних кольорових фонах, серед яких: синій, білий та пурпуровий.

Очільник ОВА запевняє, що на реалізацію проекту не було витрачено жодної копійки з обласного бюджету.

Нагадує символіку Москви та області: Київщина планує змінити герб та прапор

Фото: Руслан Кравченко

– Нова символіка детально обговорюватиметься в громадах, запустимо широке опитування. Узгоджений варіант затверджуватиметься на сесії облради.

Переконаний, що це має бути виважене компромісне рішення, яке передовсім сприймуть мешканці Київщини. Упевнений, що вже незабаром Київщина матиме свою, ні на кого не подібну символіку – новий герб та прапор, із якими святкуватимемо перемогу! – додав він.

Київська область, Прапор
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