Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Ракеты Brimstone летят роем и поражают самую толстую броню: характеристики и дальность действия
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Фото: Getty Images

На этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников предоставит США отчет об использовании кассетных боеприпасов.

Об этом глава Минобороны рассказал корреспонденту CNN Алексу Марквардту в Киеве.

По словам Резникова, отчет Пентагону передадут, вероятно, в понедельник или вторник, то есть 24 или 25 июля.

— Мы будем отчитываться об использовании кассетных боеприпасов. У меня будет первый доклад, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они (кассетные боеприпасы) будут более эффективными, чем обычные боеприпасы, — подчеркнул министр обороны Украины.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ эффективно в бою используют американские кассетные боеприпасы против российских захватчиков.

Резников не стал раскрывать детали относительно отчета, однако отметил, что кассетные снаряды являются наиболее эффективными против артиллерийских систем, особенно во время контрбатарейной борьбы. Также они будут эффективными против бронетранспортеров, боевых машин пехоты и самой вражеской пехоты.

Читайте также
Боеприпасы для Patriot и средства разминирования: США объявят новый пакет помощи на $400 млн
Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

Кассетные боеприпасы при использовании разбрасывают маленькие снаряды на больших площадях. Это помогает украинским войскам поражать большие скопления российских сил и техники меньшим количеством боеприпасов.

Однако такие боеприпасы могут не взорваться и поэтому представлять долговременный риск для людей. Стоит заметить, что Россия также имеет кассетные боеприпасы, но у них достаточно высокий коэффициент неразрыва — более 30%. Американские кассетные снаряды в разы качественнее.

Великобритания, Франция, Германия и ряд других союзников США объявили эти боеприпасы вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США и Украина не подписали этот запрет.

Читайте также
США подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов
Касетні боєприпаси

Источник: CNN
касетні боєприпаси, Алексей Резников, Пентагон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Война в Украине может закончиться следующим летом: Резников озвучил прогноз
Резніков
США предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи – Пентагон
Сабріна Сінгх
США подтвердили использование Украиной кассетных боеприпасов
Касетні боєприпаси
О саммите НАТО, возвращении командиров из Турции и победе: ключевые тезисы из интервью Ермака
Андрій Єрмак
Удовлетворит потребности двух эшелонов обороны: что известно о ЗРК NASAMS
NASAMS
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (23.07.2023)
Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь