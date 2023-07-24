Резников предоставит США отчет об использовании ВСУ кассетных боеприпасов

На этой неделе министр обороны Украины Алексей Резников предоставит США отчет об использовании кассетных боеприпасов.

Об этом глава Минобороны рассказал корреспонденту CNN Алексу Марквардту в Киеве.

По словам Резникова, отчет Пентагону передадут, вероятно, в понедельник или вторник, то есть 24 или 25 июля.

— Мы будем отчитываться об использовании кассетных боеприпасов. У меня будет первый доклад, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они (кассетные боеприпасы) будут более эффективными, чем обычные боеприпасы, — подчеркнул министр обороны Украины.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что ВСУ эффективно в бою используют американские кассетные боеприпасы против российских захватчиков.

Резников не стал раскрывать детали относительно отчета, однако отметил, что кассетные снаряды являются наиболее эффективными против артиллерийских систем, особенно во время контрбатарейной борьбы. Также они будут эффективными против бронетранспортеров, боевых машин пехоты и самой вражеской пехоты.

Кассетные боеприпасы при использовании разбрасывают маленькие снаряды на больших площадях. Это помогает украинским войскам поражать большие скопления российских сил и техники меньшим количеством боеприпасов.

Однако такие боеприпасы могут не взорваться и поэтому представлять долговременный риск для людей. Стоит заметить, что Россия также имеет кассетные боеприпасы, но у них достаточно высокий коэффициент неразрыва — более 30%. Американские кассетные снаряды в разы качественнее.

Великобритания, Франция, Германия и ряд других союзников США объявили эти боеприпасы вне закона в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах, но США и Украина не подписали этот запрет.

Источник : CNN

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