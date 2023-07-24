Резніков надасть США звіт про використання ЗСУ касетних боєприпасів

Цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков надасть США звіт про використання касетних боєприпасів.

Про це очільник Міноборони розповів кореспонденту CNN Алексу Марквардту у Києві.

За словами Резнікова, звіт Пентагону передадуть, ймовірно, в понеділок або вівторок, тобто 24 чи 25 липня.

– Ми будемо звітувати про використання касетних боєприпасів. У мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони (касетні боєприпаси) будуть більш ефективними, ніж звичайні боєприпаси, – наголосив міністр оборони України.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що ЗСУ ефективно в бою використовують американські касетні боєприпаси проти російських загарбників.

Резніков не став розкривати деталі щодо звіту, проте наголосив, що касетні снаряди є найбільш ефективними проти артилерійських систем, особливо під час контрбатарейної боротьби. Також вони будуть ефективними проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти та самої ворожої піхоти.

Касетні боєприпаси під час використання розкидають маленьки снаряди на великих площах. Це допомагає українським військам уражати більші скупчення російських сил і техніки меншою кількістю боєприпасів.

Проте такі боєприпаси можуть не вибухнути і тому становити довготривалий ризик для людей. Варто зауважити, що Росія також має касетні боєприпаси, але у них досить високий коефіцієнт нерозриву – понад 30%. Американські касетні снаряди у рази якісніші.

Велика Британія, Франція, Німеччина та низка інших союзників США оголосили ці боєприпаси поза законом відповідно до Конвенції про касетні боєприпаси, але США і Україна не підписали цю заборону.

Джерело : CNN

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