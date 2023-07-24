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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Резніков надасть США звіт про використання ЗСУ касетних боєприпасів

Резніков надасть США звіт про використання ЗСУ касетних боєприпасів
Фото: Getty Images

Цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков надасть США звіт про використання касетних боєприпасів.

Про це очільник Міноборони розповів кореспонденту CNN Алексу Марквардту у Києві.

За словами Резнікова, звіт Пентагону передадуть, ймовірно, в понеділок або вівторок, тобто 24 чи 25 липня.

– Ми будемо звітувати про використання касетних боєприпасів. У мене буде перша доповідь, і я поділюся нею з моїми партнерами в Пентагоні. Я сподіваюся, що вони (касетні боєприпаси) будуть більш ефективними, ніж звичайні боєприпаси, – наголосив міністр оборони України.

Раніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що ЗСУ ефективно в бою використовують американські касетні боєприпаси проти російських загарбників.

Резніков не став розкривати деталі щодо звіту, проте наголосив, що касетні снаряди є найбільш ефективними проти артилерійських систем, особливо під час контрбатарейної боротьби. Також вони будуть ефективними проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти та самої ворожої піхоти.

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Касетні боєприпаси під час використання розкидають маленьки снаряди на великих площах. Це допомагає українським військам уражати більші скупчення російських сил і техніки меншою кількістю боєприпасів.

Проте такі боєприпаси можуть не вибухнути і тому становити довготривалий ризик для людей. Варто зауважити, що Росія також має касетні боєприпаси, але у них досить високий коефіцієнт нерозриву – понад 30%. Американські касетні снаряди у рази якісніші.

Велика Британія, Франція, Німеччина та низка інших союзників США оголосили ці боєприпаси поза законом відповідно до Конвенції про касетні боєприпаси, але США і Україна не підписали цю заборону.

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Джерело: CNN
касетні боєприпаси, Олексій Резніков, Пентагон
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