Тактика “длинной руки”: Игнат объяснил, что нужно для борьбы с ракетами и дронами РФ

Украина не может постоянно бороться с российскими ракетами и дронами, которые сейчас активно атакуют наши порты в Одесской области, поэтому надо развивать направление “длинной руки”.

— То есть уничтожать средства нападения оккупантов непосредственно там, откуда их по нам выпускают, — заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он напомнил, что сейчас уже любая точка в Крыму достижима для поражения, поэтому “нам нужны средства, чтобы уничтожать беспилотники, ЗРК или корабли Черноморского флота РФ”.

По его словам, борьбу с ракетами средствами ПВО никто не отменял, но и источник, откуда она летит, тоже нужно уничтожать.

— Это будет значительно эффективнее. И для этого нам нужно дальнобойное оружие, это системы ATACMS, истребители F-16, которые помогут Украине уничтожать российские береговые ракетные комплексы и корабли, находящиеся в портах, — подчеркнул он.

По его мнению, не менее важным направлением этой тактики, которое Украина начала поздно развивать, являются средства радиоэлектронной борьбы.

— К сожалению, оккупанты ушли далеко вперед в этом вопросе… Не обязательно беспилотник сбивать зенитными ракетами или пушками, можно просто его заставить упасть, сесть, перехватить средствами РЭБ. Россия имеет мощные станции, которые, собственно, и препятствуют нашим Силам обороны, — пояснил он.

Игнат отметил, что Украина тоже имеет определенные сдвиги относительно средств РЭБ: есть и антидронные ружья, и более мощные станции, способные работать на больших расстояниях, чтобы не применять зенитное вооружение или истребители для обезвреживания дронов.

Ночью 24 июля РФ атаковала иранскими дронами типа Shahed портовую инфраструктуру Одесской области. Три беспилотника удалось сбить, однако есть попадания, также пострадали по меньшей мере шестеро работников порта.

В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Фото: Медіацентр Україна

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.