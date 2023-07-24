Тактика “довгої руки”: Ігнат пояснив, що треба для боротьби з ракетами та дронами РФ

Україна не може постійно боротися з російськими ракетами та дронами, які зараз активно атакують наші порти на Одещині, тому треба розвивати напрямок “довгої руки”.

– Тобто знищувати засоби нападу окупантів безпосередньо там, звідки їх по нас випускають, – заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Він нагадав, що наразі вже будь-яка точка в Криму досяжна для ураження, тому “нам потрібні засоби, щоб знищувати безпілотники, ЗРК чи кораблі Чорноморського флоту РФ”.

За його словами, боротьбу з ракетами засобами ППО ніхто не відміняв, але й джерело, звідки вона летить, теж потрібно знищувати.

– Це буде значно ефективніше. І для цього нам потрібна далекобійна зброя, це системи ATACMS, винищувачі F-16, які допоможуть Україні знищувати російські берегові ракетні комплекси та кораблі, що перебувають у портах, – наголосив він.

На його думку, не менш важливим напрямком цієї тактики, який Україна почала пізно розвивати, є засоби радіоелектронної боротьби.

– На жаль, окупанти пішли далеко вперед у цьому питанні… Не обов’язково безпілотник збивати зенітними ракетами чи гарматами, можна просто його змусити упасти, сісти, перехопити засобами РЕБ. Росія має потужні станції, які, власне, і перешкоджають наших Сил оборони, – пояснив він.

Ігнат зауважив, що Україна теж має певні зрушення щодо засобів РЕБ: є і антидронові рушниці, і більш потужні станції, здатні працювати на великих відстанях, щоб не застосовувати зенітне озброєння чи винищувачі для знешкодження дронів.

Вночі 24 липня РФ атакувала іранськими дронами типу Shahed портову інфраструктуру Одеської області. Три безпілотники вдалося збити, проте є влучання, також постраждали щонайменше шестеро працівники порту.

Внаслідок влучання зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для зберігання різних вантажів. В одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Фото: Медіацентр Україна

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