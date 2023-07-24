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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые

Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые

Ночью россияне атаковали иранскими ударными дронами Shahed портовую инфраструктуру в Одесской области. Три беспилотника удалось сбить, однако есть попадания.

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что известно о минимум четырех пострадавших работниках порта.

По его словам, вражеская атака продолжалась почти четыре часа.

Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые
Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые
Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые
Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые
Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые
Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые

В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадавших от атаки уже шестеро. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых — в состоянии средней тяжести. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами тела.

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Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые

Фото: Владислав Назаров

Война в Украине, Дрони, Зерно, Одесская область
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