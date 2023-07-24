Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые

Ночью россияне атаковали иранскими ударными дронами Shahed портовую инфраструктуру в Одесской области. Три беспилотника удалось сбить, однако есть попадания.

Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что известно о минимум четырех пострадавших работниках порта.

По его словам, вражеская атака продолжалась почти четыре часа.

В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадавших от атаки уже шестеро. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых — в состоянии средней тяжести. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами тела.

Фото: Владислав Назаров

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