Россияне Шахедами атаковали портовую инфраструктуру Дуная, есть раненые
Ночью россияне атаковали иранскими ударными дронами Shahed портовую инфраструктуру в Одесской области. Три беспилотника удалось сбить, однако есть попадания.
Спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров сообщил, что известно о минимум четырех пострадавших работниках порта.
По его словам, вражеская атака продолжалась почти четыре часа.
В результате попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения различных грузов. В одном из производственных помещений произошел пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.
Впоследствии глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что пострадавших от атаки уже шестеро. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых — в состоянии средней тяжести. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое — с легкими осколочными ранениями и ушибами тела.
Фото: Владислав Назаров
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик