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В Крыму проводится комплекс действий для освобождения полуострова – Коваленко

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

В Крыму ведется плановая работа по уничтожению объектов российских оккупантов, в частности, складов с боеприпасами, что является необходимой мерой для освобождения полуострова.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— Этот процесс происходит, ведь полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, которая временно оккупирована россиянами. Поэтому для создания предпосылок к освобождению полуострова необходимо провести определенный комплекс действий. Среди них и уничтожение подобного рода объектов, — рассказал Коваленко.

Он отметил, что из этих объектов идет обеспечение всем необходимым южной группировки российских оккупационных войск в Запорожской области и на Левобережной части Херсонской области.

— Крым выполняет роль транзитного логистического хаба, через который провозят все материально-техническое обеспечение российских оккупантов. Оно оседает частично в Крыму, а частично сразу отправляется на материковый юг Украины. Собственно, то, что оседает, должно быть уничтожено, — добавил Коваленко.

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В Крыму проводится комплекс действий для освобождения полуострова – Коваленко

По мнению эксперта, оккупанты используют туристов в этом случае в большей степени как прикрытие, конечно же:

— Но если уж совсем откровенно, на территории Крыма такое огромное количество объектов, которые надо ликвидировать, что туристы как-то не сильно повлияют как прикрытие для этих объектов. Они расположены не только в районах действительно туристических, но и, например, в центре Крыма или на севере Крыма.

Безусловно, это все говорит о том, что там туризма особо и нет на сегодняшний день, потому можно вполне успешно уничтожать такие объекты, не задумываясь о каких-то жертвах.

Война в Украине, Крым
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