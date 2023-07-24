В Крыму проводится комплекс действий для освобождения полуострова – Коваленко

В Крыму ведется плановая работа по уничтожению объектов российских оккупантов, в частности, складов с боеприпасами, что является необходимой мерой для освобождения полуострова.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

— Этот процесс происходит, ведь полуостров Крым является неотъемлемой частью Украины, которая временно оккупирована россиянами. Поэтому для создания предпосылок к освобождению полуострова необходимо провести определенный комплекс действий. Среди них и уничтожение подобного рода объектов, — рассказал Коваленко.

Он отметил, что из этих объектов идет обеспечение всем необходимым южной группировки российских оккупационных войск в Запорожской области и на Левобережной части Херсонской области.

— Крым выполняет роль транзитного логистического хаба, через который провозят все материально-техническое обеспечение российских оккупантов. Оно оседает частично в Крыму, а частично сразу отправляется на материковый юг Украины. Собственно, то, что оседает, должно быть уничтожено, — добавил Коваленко.

По мнению эксперта, оккупанты используют туристов в этом случае в большей степени как прикрытие, конечно же:

— Но если уж совсем откровенно, на территории Крыма такое огромное количество объектов, которые надо ликвидировать, что туристы как-то не сильно повлияют как прикрытие для этих объектов. Они расположены не только в районах действительно туристических, но и, например, в центре Крыма или на севере Крыма.

Безусловно, это все говорит о том, что там туризма особо и нет на сегодняшний день, потому можно вполне успешно уничтожать такие объекты, не задумываясь о каких-то жертвах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.