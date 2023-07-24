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У Криму проводиться комплекс дій для звільнення півострова – Коваленко

Керченський міст, Кримський міст
Фото: Getty Images

У Криму триває планова робота зі знищення об’єктів російських окупантів, зокрема, складів з боєприпасами, що є необхідною передумовою для звільнення півострова.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Цей процес відбувається, адже півострів Крим є невіддільною частиною України, яка тимчасово окупована росіянами. Відтак для створення передумов до звільнення півострова необхідно провести певний комплекс дій. Серед них і знищення таких об’єктів, – розповів Коваленко.

Він зауважив, що з цих об’єктів йде забезпечення усім необхідним південного угруповання російських окупаційних військ у Запорізькій області та на Лівобережній частині Херсонської області.

– Крим виконує роль транзитного логістичного хабу, через який провозять усе матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Воно частково осідає в Криму, а частково одразу відправляється на материковий південь України. Власне, те, що осідає, має бути знищене, – додав Коваленко.

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У Криму проводиться комплекс дій для звільнення півострова – Коваленко

На думку експерта, окупанти використовують туристів у цьому разі здебільшого як прикриття, звісно ж:

– Але якщо вже зовсім відверто, на території Криму така величезна кількість об’єктів, які треба ліквідувати, що туристи якось не надто вплинуть як прикриття для цих об’єктів. Вони розташовані не тільки у районах дійсно туристичних, а й, наприклад, у центрі Криму або на півночі Криму.

Безумовно, це все свідчить про те, що нині там туризму особливо немає, тож можна цілком успішно знищувати такі об’єкти, не задумуючись про якісь жертви.

Війна в Україні, Крим
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