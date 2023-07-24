У Криму проводиться комплекс дій для звільнення півострова – Коваленко

У Криму триває планова робота зі знищення об’єктів російських окупантів, зокрема, складів з боєприпасами, що є необхідною передумовою для звільнення півострова.

Про це в ефірі телеканалу FREEDOM заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

– Цей процес відбувається, адже півострів Крим є невіддільною частиною України, яка тимчасово окупована росіянами. Відтак для створення передумов до звільнення півострова необхідно провести певний комплекс дій. Серед них і знищення таких об’єктів, – розповів Коваленко.

Він зауважив, що з цих об’єктів йде забезпечення усім необхідним південного угруповання російських окупаційних військ у Запорізькій області та на Лівобережній частині Херсонської області.

– Крим виконує роль транзитного логістичного хабу, через який провозять усе матеріально-технічне забезпечення російських окупантів. Воно частково осідає в Криму, а частково одразу відправляється на материковий південь України. Власне, те, що осідає, має бути знищене, – додав Коваленко.

На думку експерта, окупанти використовують туристів у цьому разі здебільшого як прикриття, звісно ж:

– Але якщо вже зовсім відверто, на території Криму така величезна кількість об’єктів, які треба ліквідувати, що туристи якось не надто вплинуть як прикриття для цих об’єктів. Вони розташовані не тільки у районах дійсно туристичних, а й, наприклад, у центрі Криму або на півночі Криму.

Безумовно, це все свідчить про те, що нині там туризму особливо немає, тож можна цілком успішно знищувати такі об’єкти, не задумуючись про якісь жертви.

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