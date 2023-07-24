Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
После ареста Гиркина: в Москве задержали коллаборациониста Губарева
Срочно
РФ двумя волнами ударов Калибрами уничтожила 100 т гороха и 20 т ячменя на Одесчине
Сейчас РФ делает все, чтобы разделить нас: защитница Мариуполя о скандале с сериалом за 33 млн грн
В Москве беспилотники поразили два здания
В Киеве возле метро Гидропарк бушует пожар
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Украине нужны кассетные ракеты ATACMS для поражения большого скопления российских целей. Всего несколькими такими снарядами можно уничтожить стандартный аэродром.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

— Украине, если честно, наиболее интересны именно кассетные ракеты ATACMS. Это уникальный ответ на вопрос, что делать с передовыми вертолетными площадками россиян, авиабазами. Большие скопления целей, которые трудно поразить Storm Shadow, SCALP или другими крылатыми ракетами. Потому что на каждую цель необходимо потратить одну ракету, а кассетный ATACMS справится за значительное количество ракет, — говорит он.

Читайте также
Тактика “длинной руки”: Игнат объяснил, что нужно для борьбы с ракетами и дронами РФ
Юрій Ігнат

Но не факт, что кассетные ракеты ATACMS вообще остались в армии США, ведь срок эксплуатации этих снарядов составляет 10 лет, а производились они до 2003 года.

— Затем их сняли с производства. Проводился ли ремонт — вопрос. На мой взгляд, это было бы более эффективно, — резюмировал Катков.

Война в Украине, Зброя
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Прошел медкомиссию, но не захотел служить: как суд наказал уклониста
Мобілізація, військовий облік, війна в Україні, паспорт України
В Крыму проводится комплекс действий для освобождения полуострова – Коваленко
Керченський міст, Кримський міст
Для Бундесвера и Украины: Берлин потратит €20 млрд на боеприпасы из-за их дефицита
Борис Пісторіус
Отобрал авто у женщины: “начальнику” оккупационной полиции в Харьковской области объявили новое подозрение
Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие
Расстреливали автомобили с гражданскими в Буче. СБУ сообщила о подозрении 11 военным РФ
ексгумація тіл, Буча, братські могили
Видео
Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы

За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.

Наталья Кулик
До мая 2024 года переживать не стоит – что будет с ценами на газ в Украине
Цены на газ в Украине
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (23.07.2023)
Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (23.07.2023)
Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (23.07.2023)
Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь