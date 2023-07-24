Способно уничтожить авиабазы РФ: эксперт назвал необходимое Украине оружие

Украине нужны кассетные ракеты ATACMS для поражения большого скопления российских целей. Всего несколькими такими снарядами можно уничтожить стандартный аэродром.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

— Украине, если честно, наиболее интересны именно кассетные ракеты ATACMS. Это уникальный ответ на вопрос, что делать с передовыми вертолетными площадками россиян, авиабазами. Большие скопления целей, которые трудно поразить Storm Shadow, SCALP или другими крылатыми ракетами. Потому что на каждую цель необходимо потратить одну ракету, а кассетный ATACMS справится за значительное количество ракет, — говорит он.

Но не факт, что кассетные ракеты ATACMS вообще остались в армии США, ведь срок эксплуатации этих снарядов составляет 10 лет, а производились они до 2003 года.

— Затем их сняли с производства. Проводился ли ремонт — вопрос. На мой взгляд, это было бы более эффективно, — резюмировал Катков.

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