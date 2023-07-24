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Здатна знищити авіабази РФ: експерт назвав необхідну Україні зброю

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Україні потрібні касетні ракети ATACMS для ураження великого скупчення російських цілей. Усього кількома такими снарядами можна знищити стандартне летовище.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

– Україні, якщо чесно, найбільш цікаві саме касетні ракети ATACMS. Це унікальна відповідь на питання, що робити з передовими вертольотними майданчиками росіян, авіабазами. Великі скупчення цілей, які важко вразити Storm Shadow, SCALP або іншими крилатими ракетами. Тому що на кожну ціль необхідно витратити одну ракету, а касетний ATACMS впорається за значну кількість ракет, – говорить він.

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Але не факт, що касетні ракети ATACMS взагалі залишилися в армії США, адже строк експлуатації цих снарядів становить 10 років, а вироблялися вони до 2003 року.

– Потім їх зняли з виробництва. Чи проводився ремонт – питання. На мій погляд, це було б більш ефективно, – резюмував Катков.

Війна в Україні, Зброя
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