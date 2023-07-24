Здатна знищити авіабази РФ: експерт назвав необхідну Україні зброю
Україні потрібні касетні ракети ATACMS для ураження великого скупчення російських цілей. Усього кількома такими снарядами можна знищити стандартне летовище.
Про це в ефірі телеканалу Еспресо заявив головний редактор видання Defense Express Олег Катков.
– Україні, якщо чесно, найбільш цікаві саме касетні ракети ATACMS. Це унікальна відповідь на питання, що робити з передовими вертольотними майданчиками росіян, авіабазами. Великі скупчення цілей, які важко вразити Storm Shadow, SCALP або іншими крилатими ракетами. Тому що на кожну ціль необхідно витратити одну ракету, а касетний ATACMS впорається за значну кількість ракет, – говорить він.
Але не факт, що касетні ракети ATACMS взагалі залишилися в армії США, адже строк експлуатації цих снарядів становить 10 років, а вироблялися вони до 2003 року.
– Потім їх зняли з виробництва. Чи проводився ремонт – питання. На мій погляд, це було б більш ефективно, – резюмував Катков.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик