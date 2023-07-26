Країни Балтії пропонують надати свої порти для експорту зерна з України

Три країни, що омиваються Балтійським морем, а саме Литва, Латвія та Естонія, запропонували п’ять своїх портів для експорту українського зерна.

Про це на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 25 липня, повідомив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

– Країни Балтії мають у своєму розпорядженні п’ять портів, через які можна безпечно експортувати набагато більше українського зерна. Ми офіційно пропонуємо Єврокомісії допомогти нам збільшити пропускну здатність залізничних шляхів на Балтійському маршруті, – написав він.

Експорт українського зерна важливий у межах Чорноморської зернової ініціативи, яка дозволяє вивозити транспортними суднами аграрну продукцію України до країн по всьому світу.

Труднощі з експортом українського зерна з портів на Чорному морі з’явилися 17 липня, коли Росія заявила про вихід із зернової угоди. Для продовження Чорноморської ініціативи Кремль висунув вимоги, а паралельно з цим майже щоночі російські війська почали обстрілювати портову інфраструктуру на Півдні України, здебільшого – в Одесі.

Реагуючи на вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, президент Володимир Зеленський заявив, що власники кораблів продовжуватимуть поставки без участі в угоді офіційної Москви. Відповідні листи він передав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу зернового коридору або його аналога.

Крім того, п’ять сусідніх з Україною країн Євросоюзу, а саме Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія і Словаччина, планують закликати Єврокомісію продовжити заборону імпорту зерна з України після 14 вересня, та, найімовірніше, їхнє прохання передбачатиме продовження заборони до кінця 2023 року.

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