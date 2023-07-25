РФ может перекрыть альтернативные зерновые маршруты – NYT

Атаки РФ на украинские зерновые терминалы на Дунае в порту Рени затрудняют судоходным компаниям поиск альтернативных путей для экспорта украинского зерна, что усиливает давление на цены на продовольствие, пишет американское издание The New York Times.

— Потенциально это может закрыть этот маршрут, — считает аналитик компании Kpler Алексис Эллендер.

По его словам, он считался безопасным из-за его близости к Румынии, члену НАТО.

Кроме того, это также может повысить тарифы на страхование морских перевозок и еще больше подорвать способность Украины экспортировать зерно.

Однако некоторые судовладельцы могут заходить в украинские порты, несмотря на риски, если получат гарантии от правительств Турции и Украины, считает Йорук Исик, аналитик консалтинговой компании Bosphorus Observer в Стамбуле.

Он отметил, что Дунай считался более безопасным вариантом, чем Черное море, но существуют ограничения по количеству зерна, которое может быть экспортировано по реке, из-за пропускной способности портов, дефицита топлива и поврежденных дорог.

К тому же, чтобы по Дунаю перевезти такое же количество зерна, как по морю, вместо одного судна надо 20, сказал аналитик.

Евросоюз мог бы предоставить финансирование для строительства новых железнодорожных линий и объектов, чтобы облегчить поток товаров через Дунай, но на это уйдут годы, поэтому, по его мнению, Дунай никогда не заменит черноморские порты Украины.

Источник : NYT

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