Суд взяв під варту ексвійськкома Одещини Борисова

Суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 млн гривень.

Про це повідомляє Суспільне.

Колишнього воєнкома підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби.

Зазначається, що в разі внесення застави Євгену Борисову буде заборонено виїжджати на за межі Одеси, а також він буде зобов’язаний здати документи і з’являтися на вимогу слідчого та виконувати інші рішення суду.

Під час судового засідання прокурори заявляли, що колишній начальник ТЦК Одещини з грудня 2022 до грудня 2023 року, виїхав в Іспанію спираючись на медичну довідку, але за кордоном не лікувався, а відпочивав.

Крім того, ексвійськом за цей час, за версією прокурорів, придбав нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке було зареєстровано на його родичів.

Сторона захисту назвала обвинувачення необґрунтованим, а придбане майно в Іспанії родина Євгена Борисова начебто мала задекларувати у 2024 році.

Нагадаємо, 22 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозру ексвійському Одеського регіонального центру комплектування за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Вже 24 липня Євгена Борисова затримала посеред Києва.

Джерело : Суспільне

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