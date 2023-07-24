Незаконное обогащение на более 188 млн грн: ГБР задержало бывшего одесского военкома

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с Офисом генпрокурора задержали бывшего главу Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова, которого подозревают в незаконном обогащении во время войны.

Об этом сообщили в ГБР.

В субботу, 22 июля, правоохранители объявили Борисову о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы.

Бывший чиновник пытался скрываться от следствия — менял номера телефонов, автомобилей, место жительства и тому подобное. Поиски мужчины продолжались два дня, в конце концов его задержали в Киеве.

Учитывая попытки бывшего начальника ТЦК скрыться от правосудия, Госбюро расследований будет просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

ГБР собрало огромный массив доказательной базы против Евгения Борисова, а также использовало материалы журналистов, которые также провели расследование. Будут изучаться и материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 млн грн.

Напомним, что ранее журналисты Украинской правды провели свое расследование и узнали, что мать военкома в 2022 году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Но, кроме зарубежной недвижимости, в этом году женщина приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Правоохранители тоже выявили факты незаконного обогащения семьи военкома. Так, его теща в последние годы стала обладательницей ценного автопарка (Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser), однако соответствующего состояния на это не имела.

У жены Борисова появилось офисное помещение на главной улице Марбельи, а также несколько дорогих автомобилей. Хотя у нее также соответствующих денег на покупку недвижимости и авто нет.

Поэтому бывшего одесского военкома подозревают по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

в приобретении активов, стоимость которых более 6 500 необлагаемых минимумов доходов граждан и превышающих законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке вовремя на службу без уважительных причин военнослужащим (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Источник : ГБР

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