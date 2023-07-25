ВСУ уже используют кассетные боеприпасы вблизи Бахмута — Череватый

Вооруженные силы Украины уже используют кассетные боеприпасы вокруг Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

На вопрос, может ли он подтвердить информацию об использовании американских кассетных боеприпасов вокруг Бахмута, которую распространяют российские “военкоры”, он ответил:

— ВСУ используют всю линейку боеприпасов предоставленную нам партнерами и делают это эффективно. То, что об этом вспоминают российские военкоры, — комплимент нашим артиллеристам.

Кроме того, Череватый прокомментировал продвижение россиян в районе Новоегоровки на Сватовском направлении.

— Там ситуация контролируемая. Если происходят какие-то движения, то это в рамках тактических передвижений. И какого-то значительного успеха врагу не удалось достичь, несмотря на то, что он последнюю неделю пытался концентрировать там максимальные усилия, — добавил он.

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