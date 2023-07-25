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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Продвижение ВСУ на Востоке Украины идет медленнее, чем на Юге, и на это есть причины — Череватый

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные продвигаются на север от Бахмута, однако значительно медленнее, чем на юге. Это происходит из-за определенных природных препятствий и лучшей подготовки врага.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

— Там (к северу от Бахмута, — Ред.) враг лучше подготовлен. Там есть и природные определенные, в том числе водные препятствия, мы сейчас все не можем раскрывать. Но работа там тоже продолжается, и со временем она будет видна, несмотря на то, что враг готовит все, чтобы замедлить наше движение, — сказал Череватый.

Кроме того, он отметил, что продвижение ВСУ к северу от Бахмута идет. Также продолжаются определенные подготовительные мероприятия, которые “дадут о себе знать несколько позже”.

Напомним, что 25 июля в Генштабе сообщили, что российские военные отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области.

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