ЗСУ вже використовують касетні боєприпаси поблизу Бахмута – Череватий

Збройні сили України вже використовують касетні боєприпаси навколо Бахмута.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

На питання, чи може він підтвердити інформацію про використання американських касетних боєприпасів довкола Бахмута, яку поширюють російські “воєнкори”, він відповів:

– ЗСУ використовують всю лінійку боєприпасів надану нам партнерами і роблять це ефективно. Те, що про це згадують російські воєнкори, – комплімент нашим артилеристам.

Крім того, Череватий прокоментував просування росіян в районі Новоєгорівки на Сватівському напрямку.

– Там ситуація контрольована. Якщо відбуваються якість рухи, то це в рамках тактичних пересувань. І якогось значного успіху ворогу не вдалось досягнути, незважаючи на те, що він останній тиждень намагався концентрувати там максимальні зусилля, – зауважив він.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.