ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу

Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене экс-нардепу Украины от запрещенной политической партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Он распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.

— Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью публиковал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, — говорится в сообщении.

Его пропагандистская деятельность помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в осуществлении подрывной деятельности против Украины.

Бывшему нардепу сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, сейчас Рабинович скрывается за границей.

Напомним, что 3 ноября 2022 года Верховная Рада Украины досрочно лишила депутатского мандата Вадима Рабиновича.

Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны фракцию ОПЗЖ в парламенте ликвидировали, а деятельность соответствующей пророссийской партии в Украине запретили.

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