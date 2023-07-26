ГБР сообщило о подозрении в госизмене экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу
Работники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене экс-нардепу Украины от запрещенной политической партии ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу.
Об этом говорится на сайте ГБР.
Он распространял среди населения и политического руководства стран ЕС антиукраинскую пропагандистскую информацию.
— Вадим Рабинович в своих многочисленных выступлениях и интервью публиковал манипулятивные высказывания, которые несли вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, — говорится в сообщении.
Его пропагандистская деятельность помогала руководству России достигать своих военно-политических целей и обеспечивала РФ идеологическую помощь в осуществлении подрывной деятельности против Украины.
Бывшему нардепу сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По информации следствия, сейчас Рабинович скрывается за границей.
Напомним, что 3 ноября 2022 года Верховная Рада Украины досрочно лишила депутатского мандата Вадима Рабиновича.
Стоит отметить, что после начала полномасштабной войны фракцию ОПЗЖ в парламенте ликвидировали, а деятельность соответствующей пророссийской партии в Украине запретили.
На столичном предприятии завершают изготовление украинского тризуба, которым заменят советский герб на щите Родины-матери. Год назад декоммунизацию монумента поддержало 85% опрошенных в приложении Дія — почти 800 тыс. человек. С тех пор в Минкульте приступили к реализации проекта.Кристина Величанская