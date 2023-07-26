ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу
Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді екснардепу України від забороненої політичної партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.
Про це йдеться на сайті ДБР.
Він поширював серед населення та політичного керівництва країн ЄС антиукраїнську пропагандистську інформацію.
– Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України, – йдеться у повідомленні.
Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Росії досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу у здійсненні підривної діяльності проти України.
Колишньому нардепу повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Ізраїлю.
Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За інформацією слідства, наразі Рабінович переховується за кордоном.
Нагадаємо, що 3 листопада 2022 року Верховна Рада України достроково позбавила депутатського мандата Вадима Рабіновича.
Варто зазначити, що після початку повномасштабної війни фракцію ОПЗЖ у парламенті ліквідували, а діяльність відповідної проросійської партії в Україні заборонили.
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