Ноябрь, 03 в 14:31

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада Украины досрочно лишила депутатских мандатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.

Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. По его словам, постановление о прекращении полномочий Васильковского поддержали 292 нардепа, а Рабиновича – 304.

По словам Железняка, ранее оба уже бывших нардепа были лишены гражданства Украины указом президента Владимира Зеленского.

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– Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича, которые 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины, — отметил он.

Теперь в Верховной Раде осталось 417 нардепов.

Как известно, Вадим Рабинович был членом фракции Оппозиционная платформа – За жизнь. После начала полномасштабной войны фракцию ОПЗЖ в парламенте ликвидировали, а деятельность соответствующей пророссийской партии в Украине запретили.

Членом фракции ОПЗЖ был, в частности, и кум Путина Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене. Как отмечали в Службе безопасности, ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора РФ в отношении Украины и наносила существенный ущерб интересам нашего государства.

Игорь Васильковский был нардепом от фракции Слуга народа. Ранее СМИ сообщали о якобы наличии у него гражданства Болгарии.

В июле этого года появилась информация, что президент Владимир Зеленский лишил ряд лиц гражданства Украины. В список попали Геннадий Корбан, бизнесмен Игорь Коломойский, Вадим Рабинович и Игорь Васильковский.

На сайте президента этого указа до сих пор нет. Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, такие документы могут не публиковаться, поскольку они содержат персональные данные.

Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Чесно