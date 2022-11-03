Рада досрочно лишила Рабиновича и Васильковского мандатов нардепов
В четверг, 3 ноября, Верховная Рада Украины досрочно лишила депутатских мандатов Вадима Рабиновича и Игоря Васильковского.
Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк. По его словам, постановление о прекращении полномочий Васильковского поддержали 292 нардепа, а Рабиновича – 304.
По словам Железняка, ранее оба уже бывших нардепа были лишены гражданства Украины указом президента Владимира Зеленского.
– Сегодня парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича, которые 18 июля 2022 года указом президента № 502/2022 были лишены гражданства Украины, — отметил он.
Теперь в Верховной Раде осталось 417 нардепов.
Как известно, Вадим Рабинович был членом фракции Оппозиционная платформа – За жизнь. После начала полномасштабной войны фракцию ОПЗЖ в парламенте ликвидировали, а деятельность соответствующей пророссийской партии в Украине запретили.
Членом фракции ОПЗЖ был, в частности, и кум Путина Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене. Как отмечали в Службе безопасности, ОПЗЖ фактически ретранслировала официальную позицию страны-агрессора РФ в отношении Украины и наносила существенный ущерб интересам нашего государства.
Игорь Васильковский был нардепом от фракции Слуга народа. Ранее СМИ сообщали о якобы наличии у него гражданства Болгарии.
В июле этого года появилась информация, что президент Владимир Зеленский лишил ряд лиц гражданства Украины. В список попали Геннадий Корбан, бизнесмен Игорь Коломойский, Вадим Рабинович и Игорь Васильковский.
На сайте президента этого указа до сих пор нет. Как объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов, такие документы могут не публиковаться, поскольку они содержат персональные данные.
Источник: Telegram-канал Ярослава Железняка, Чесно