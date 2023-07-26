Для разминирования Украины партнеры предоставят более $244 млн — глава Минэкономики

Союзники Украины согласились предоставить новую финансовую помощь на гуманитарное разминирование. В целом наша страна получит почти четверть миллиарда долларов.

Об этом на своей странице в Facebook написала глава Министерства экономики Украины Юлия Свириденко.

— Наши доноры, в частности США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования, — подчеркнула она.

По словам Свириденко, Украина до конца года должна получить:

10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING;

10 машин от Global Clearance Solutions;

200 пиротехнических машин;

более 600 металлодетекторов;

50 подрывных машин;

индивидуальные наборы для разминирования;

взрывозащитные костюмы;

квадрокоптеры;

роботизированные системы по обезвреживанию боеприпасов.

Глава Минэкономики говорит, что на сегодня украинское правительство уже договорилось о локализации производства хорватского и датского предприятий DOK-ING и Hydrema.

— Работаем и над запуском рынка разминирования и созданием стратегии противоминной деятельности — по сути главного документа, который будет формировать политику в этой сфере, — добавила Свириденко.

По данным заместителя генсекретаря ООН Розмари Дикарло почти треть территорий Украины покрыта наземными минами и боеприпасами, которые не разорвались.

Ранее Литва объявила, что начинает создание коалиции по разминированию Украины и приглашает всех желающих присоединиться к обучению персонала или предоставлению необходимого для этого оборудования.

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

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