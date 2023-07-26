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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Для розмінування України партнери нададуть понад $244 млн – глава Мінекономіки

Для розмінування України партнери нададуть понад $244 млн – глава Мінекономіки

Союзники України погодилися надати нову фінансову допомогу на гуманітарне розмінування. Загалом наша країна отримає майже чверть мільярда доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільник Міністерства економіки України Юлія Свириденко.

– Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад $244 млн на потреби гуманітарного розмінування, – підкреслила вона.

За словами Свириденко, Україна до кінця року має отримати:

  • 10 машин для розмінування хорватської компанії DOK-ING;
  • 10 машин від Global Clearance Solutions;
  • 200 піротехнічних машин;
  • понад 600 металодетекторів;
  • 50 підривних машин;
  • індивідуальні набори для розмінування;
  • вибухозахисні костюми;
  • квадрокоптери;
  • роботизовані системи зі знешкодження боєприпасів.

Очільниця Мінекономіки каже, що станом на сьогодні український уряд вже домовився про локалізацію виробництва хорватського та данського підприємств DOK-ING і Hydrema.

– Працюємо і над запуском ринку розмінування й створенням стратегії протимінної діяльності — по суті головного документа, який формуватиме політику у цій сфері, – додала Свириденко.

За даними заступниці генсекретаря ООН Розмарі Дікарло майже третина територій України вкрита наземними мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

Раніше Литва оголосила, що починає створення коаліції з розмінування України та запрошує усіх охочих долучитися до навчання персоналу або надання необхідного для цього обладнання.

Фото: Командування Об’єднаних Сил ЗС України

Війна в Україні, ЗСУ, Мінекономрозвитку, Мінування, Російська агресія
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