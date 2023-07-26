Молился за Россию: на Сумщине митрополиту сообщили о подозрении

На Сумщине митрополиту, который поддерживал страну-агрессора и молился за российскую власть, сообщили о подозрении.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, в сентябре 2022 года руководитель Роменской епархии УПЦ МП выехал как архиерей через одну из европейских стран в Россию. Там он принял участие в публичном богослужении, во время которого молился за руководство страны-агрессора и российских оккупантов.

— Согласно заключению специалистов, указанные факты и высказывания митрополита подтверждают публичную поддержку российской власти, государства, войска и народа, — говорится в сообщении.

В конце 2022 года СНБО применил персональные санкции к нему, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского прекращено его гражданство Украины.

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры бывшему руководителю Роменской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

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