Митрополиту УПЦ МП Павлу объявлено о новом подозрении — СБУ

Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении митрополиту УПЦ (МП), настоятелю Киево-Печерской лавры Павлу (Петр Лебедь), согласно которому у правоохранителей появились новые факты, указывающие на ведение подрывной деятельности против Украины.

СБУ задокументировала, что за день до объявления ему первого подозрения митрополит дал видеоинтервью одному из отечественных СМИ, в котором отрицал существование Украины как суверенного государства.

Также фигурант назвал российскую вооруженную агрессию против Украины “гражданским конфликтом”, который продолжается с 2014 года.

Была также проведена судебная лингвистическая экспертиза, которая подтвердила эти факты преступных действий клирика.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно) и ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно) УК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений.

Как сообщили правоохранители, санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, еще 1 апреля митрополиту УПЦ (МП) Павлу вручили подозрение в “нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений” и “глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины”.

После этого суд отправил Петра Лебедя под круглосуточный домашний арест по подозрению в разжигании межконфессиональной вражды и оправдании российской агрессии против Украины.

В конце июня митрополиту Павлу на два месяца был продлен домашний арест.

Источник : СБУ

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